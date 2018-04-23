Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Biz futbolun içindeki insanlarız birbirimizi sevelim, sayalım. Kim nereye gitmiş, kim nereden gelmiş, kim şampiyon olmuş bizi ilgilendirmez. Hep içinde kalalım birbirimize saygı duyalım. Sahaya başka bir şey düşünmeden çıkalım. Son zamanlarda futbol çok sertleşti. Yakışmıyor bize yapamıyoruz, beceremiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra futbolcular iki grup halinde pas çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Antrenmanı merkeze bağlı Karayün köyünden gelen bir grup ilkokul öğrencisi ile hafta sonu İstanbul’da düzenlenen U-12 İstanbul Cup organizasyonunda üçüncü olan U-12 takımı ziyaret etti. Teknik heyet ve futbolcular Türk bayrağı önünce öğrencilerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Robinho’nun oğulları Gianluca ve Robson’da 23 Nisan dolayısıyla Türk bayraklarıyla poz verdi. Antrenmanın bir bölümünü U-12 takım kaptanı Göktuğ Caniklioğlu yönetti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aybaba, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın hayırlı olmasını dileyerek, "Allah’ımıza şükürler olsun ki dünyanın en büyük lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bu millete nasip etti. Onu hasretle, minnetle, sevgiyle ve rahmetle anıyoruz. Çocuklarımızı sevgiyle, bilgiyle büyütelim. Onlara kıymayalım" diye konuştu.

Trabzonspor maçında takımın iyi mücadele ettiğini belirten Aybaba, "Bu maçlar kolay değil. Karşınızdaki takımın oyuncularının bireysel özellikleri üst düzey pozisyon veriyorsunuz şans faktörü sizin yanınızda olacak. Sonuna kadar oyunu bırakmayacaksınız. Bizim takımın bütün özelliklerini sahaya yansıttı. Çok keyifli bir galibiyet oldu. Bizi öne taşıdı bu galibiyet" diye konuştu.

"EN ZOR PERİYOTU OLAN TAKIM BİZİZ"

Son 7 haftanın en zor periyota sahip olan takımı olduklarını aktaran Aybaba, "Hep aşağıda sorunu olan ve hedefi olan takımlarla oynuyoruz. Şimdi 4 tane maçımız kaldı. 4’ü de böyle, en zorlarından biri de Gençlerbirliği maçı. Onların şiddetle puana ihtiyacı var. Çok akıllı oynamamız lazım. Bunlar stratejik maçlar iyi oynamamız lazım. Rakibin mutlaka üç puana ihtiyacı olduğunu hissederek doğru yerde durup doğru hedefe ataklar yapmak lazım. Çalışacağız. İnşallah o maçı da kazanıp hedefe doğru gideceğiz" şeklinde konuştu.

Gelecek sezon için Trabzonspor ile anlaştığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Aybaba, "Şu ana kadar hiçbir takımla görüşmedim. Ama doğal olarak ben profesyonelim. Sezon bittiğinde benim mukavelem bitiyor. Hem kulübümle hem de bir teklif olursa öbür takımlarla görüşüp karar vereceğim" ifadelerini kullandı.

Cumartesi oynanan Trabzonspor maçında Burak Yılmaz’ın kendisine maç sonrası soyunma odasına giderken aleyhinde bulunduğu iddia edilen ve basında yer alan sözlerin sorulması üzerine Aybaba şunları kaydetti:

"İlk önce ben giriyorum. Duyma ihtimalim yok. Sonra beni Burak aradı böyle bir şey olmadığını bana saygısı olduğunu söyledi. Böyle bir şey niye olsun ki zaten. Belki onu yıpratmak için yapılan bir şey olabilir. Yazık böyle şeylere gerek yok. Biz futbolun içindeki insanlarız birbirimizi sevelim, sayalım. Kim nereye gitmiş, kim nereden gelmiş, kim şampiyon olmuş bizi ilgilendirmez. Hep içinde kalalım birbirimize saygı duyalım. Sahaya başka bir şey düşünmeden çıkalım. Son zamanlarda futbol çok sertleşti. Yakışmıyor bize yapamıyoruz, beceremiyoruz. Bırakalım bu işleri hakemi bırakalım, taraftarı bırakalım, yönetimleri bırakalım. Biz futbol adamıyız. Saha içerisinde anlaşalım. Sonuç ne olursa olsun. Birbirimize sarılalım gidelim evimize. Yeter artık biz bu işlerden çok sıkıldık. Ben şahsen çok yoruldum. Arkadaşlara da biraz daha sakin olmalarını sadece futbolu ön plana çıkarmalarını tavsiye ediyorum."

(Uğur Yiğit - Onur Erden - Tolga Şardağ /İHA)