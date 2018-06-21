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Fransa üst tura çıkmayı garantiledi

2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu’nda Fransa, Peru’yu 1-0 mağlup ederek puanını 6’ya yükseltti ve bir üst tura çıkmayı garantiledi.

21 Haziran 2018 Perşembe 21:00
Fransa üst tura çıkmayı garantiledi

2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu’nda Fransa, Peru’yu 1-0 mağlup ederek puanını 6’ya yükseltti ve bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Rusya’nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası’nda Fransa ile Peru, Central Arena’da karşı karşıya geldi. Turnuvanın favori isimlerinden Fransa, 34. dakikada Kylian Mbappe’nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarında gol sesi çıkmayınca Fransa sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Horozlar Son 16’yı garantilerken, Peru ise turnuvaya veda etti.

Öte yandan Fransa’nın 19 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe attığı golle büyük turnuvalarda Fransa’nın gol atan en genç oyuncu unvanını elde etti. C Grubu’ndaki son maçlar 26 Haziran Salı günü 17’de oynanacak. Fransa, Danimarka ile, Peru ise Avusturalya ile karşı karşıya gelecek.

(İHA)
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