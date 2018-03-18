Fırtına evinde esti

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Trabzonspor 4-1 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Aytaç Kara’nın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur’da kaldı.
10. dakikada Novak’ın uzun taç atışında kale çizgisine yakın yerden Kuçka’nın kafa vuruşunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.
15. dakikada Burak Yılmaz’ın ortasında Kuçka pasını Olcay’a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda top kaleci Ertaç’tan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
21.dakikada Boutaib’in derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Murat Yıldırım’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur’da kaldı.
23. dakikada Doria’nın ceza sahası içinde Olcay’ı düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç’ın solundan ağlarla buluşturdu. 1-0
36. dakikada Murat’ın pasında ceza yayı üzerinde Boutaib’in vuruşunda Uğur Demirok’a çarpan top kaleci Onur’un sağından filelere gitti. 1-1
64. dakikada Burak Yılmaz, Onazi’den aldığı pasla ceza sahası yayı üzerine kadar geldi. Meşin yuvarlağı arka taraftan koşu yapan Yusuf Yazıcı’nın önüne bıraktı. Yusuf’un ayağının içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ın solundan ağalarla buluştu.
66. dakikada N’Doye’nin derinlemesine pasında penaltı noktasında topla buluşan Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı ikinci kez ağalarla buluşturdu. 3-1
79. dakikada Adem Büyük, ceza sahası yayı üzerinde derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Gilborto’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur’dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
87. dakikada Murat’tan kaptığı topla birlikte ceza sahası içine giren Onazi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertaç’ın sağından ağalarla buluşturdu. 4-1
90+2. dakikada Adem Büyük’ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pereira’nın yerden sert şutu kaleci Onur’un solundaki direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
KÜNYE
Stat: Medical Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Erdinç Sezertam xxx, Serkan Çimen xxx
Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Uğur Demirok xx, Okay Yokuşlu xx, Novak x (Hubocan dk. 32 x), Onazi xx, Kuçka x, Sosa xx (Abdulkadir Ömür dk. 74 x), Olcay Şahan x (N’Doye dk. 57 xx), Yusuf Yazıcı xxx, Burak Yılmaz xxx
Yedekler: Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Batuhan, Rodallega, Hüseyin Türkmen, Abdürrahim Dursun, Sami Can Özkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Mina x, Sadık x (Gilberto dk. 71 x), Doria x, Murat x, Okechukwe x, Chebake x, Aytaç Kara x (Rahman Buğra Çağıran dk. 38 x), Cissokho x, Adem Büyük, Boutaib (Pereira dk. 80 x)
Yedekler: Farnolle, Nacer Barazite, Eren Tozlu, Berk Yıldız, Dening, Gilberto, Diallo, Mustafa Eskihellaç
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Burak Yılmaz (dk. 23 pen.), Yusuf Yazıcı (dk. 64 ve 66), Onazi (dk. 87) (Trabzonspor), Boutaib (dk. 36) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı Kartlar: Hubocan, Onazi (Trabzonspor), Mina (Evkur Yeni Malatyaspor)(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)