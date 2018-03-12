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Fırtına deplasmanda esti

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor’a 3-1 mağlup oldu.

12 Mart 2018 Pazartesi 22:04

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor’a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Akhisarspor savunmasının pas hatasında topu önünde bulan Burak’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta, kalesini zamanında terk eden Lukac son anda topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

9. dakikada rakiplerinden sıyrılan Larsson’un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top kaleci Onur’un kucağında kaldı.

29. dakikada sağ kanat son çizgiden Sosa’nın ceza sahası içerisine ortaladığı top Akhisarspor savunmasından sekti. Seken topa Yusuf’un rövaşata vuruşunda kaleci Lukac son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada sol köşeden Yusuf’un kullandığı korner atışında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Okay’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

53. dakikada Serginho’nun pasıyla topla buluşan Larsson’un ceza yayının hemen önünden şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur’da kaldı.

72. dakikada ceza sahası içinde Olcay’ın yerden pasında penaltı noktası önünde topla buluşan Sosa’nın bekletmeden vuruşunda kaleci Lukac üzerine gelen topu güçlükle direğin üstünden kornere çeldi.

73. dakikada Yusuf’un sağ kanattan kullandığı korner atışında ön direkte Uğur’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak çizgi üzerinde Novak’a çarparak oyun alanının dışına çıktı.

76. dakikada Olcan’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Seleznyov’un indirdiği topa yakın mesafeden Sissoko’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya gitti.

83. dakikada Olcay’ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Burak’ın ceza sahası içine girer girmez sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

85. dakikada ceza sahası içinde Burak’ın ortaladığı topa penaltı noktasının hemen solundan gelişine vuran N’Doye’nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

90. dakikada sol kanattan Serginho, Burak’a yaptığı faul sonrası hakem tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

90+3. dakikada Trabzonspor’da kaleci Onur’un pas hatasında topa sahip olan Soner’in ceza sahası içinde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-3

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Uygar Bebek xx, Erkan Akbulut xx

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac x, Serginho x, Caner x, Mustafa xx (Bia dk. 63 x), Ömer x, Sissoko xx, Eray xx (Bilal dk. 46 x), Soner xx, Muğdat xx, Larsson x (Olcan dk. 70 xx), Seleznyov x

Yedekler: Fatih, Aykut, Barbosa, Onur, Henrique, Dany, Kadir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Trabzonspor: Onur xxx, Joao Pereira xx, Uğur xx, Okay xx, Novak xx, Onazi xx, Kucka xx (Batuhan dk. 90+1 ?), Sosa xx, Olcay xx (Rodallega dk. 87 ?), Yusuf xx (N’Doye dk. 77 xxx), Burak xxx

Yedekler: Arda, Uğurcan, Rodallega, Hüseyin, Abdurrahim, Sami Can

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Okay (dk. 45), Burak (dk. 83), N’Doye (dk. 85) (Trabzonspor), Soner (dk. 90+3) (T.M. Akhisarspor)

Sarı kartlar: Serginho, Seleznyov (T.M. Akhisarspor), Burak, Kuçka (Trabzonspor)

(Önder Aydın - Barış Gezici - Sadık Cangel /İHA)
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