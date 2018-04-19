Filede derbinin galibi Eczacıbaşı VitrA

Vestel Venus Sultanlar Ligi Final Etabı ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, güçlü rakibi VakıfBank’ı 3-1 mağlup etti ve seride 1-1’e getirdi.

Karşılaşmanın ilk setinde oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip 25-20 seti önde bitirirken, ikinci sette Tijana Boskovic’in etkili ataklarıyla Eczacıbaşı VitrA 25-22 ile oynadı. Eşitliği sağladıktan sonra kontrolü elden bırakmayan turuncu-beyazlılar, üçüncü seti de 26-24 kazandı. Çekişmeli rallilere sahne olan son sette VakıfBank’ın teknik molaya 12-11 önde girmesine rağmen, Eczacıbaşı VitrA oyunun dengesini korudu ve mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Eczacıbaşı VitrA’nın en skorer isimleri Tijana Boskovic (17), Beyza Arıcı (16), Jordan Larson (11) ve Meliha İsmailoğlu (10) oldu.

Finalin üçüncü karşılaşması 22 Nisan Pazar günü, saat 16:30’da, Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanacak.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik.

VakıfBank: Gözde, Kübra, Naz, Zhu, Rasic, Sloetjes, Gizem (L), Robinson, Cansu, Melis, Zehra, Melis Gürkaynak, Ayça.

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Beyza, Ognjenovic, Simge (L), Adams, Ezgi, Gözde, Hande.

Setler: 1-3 (25-20,22-25,24-26,21-25)

Süre: 113 dakika (28,29,30,26)

(İHA)