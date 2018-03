Fikret Orman: “Takımımız iyi mücadele etti”

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımının Bayern Münih’e karşı iyi mücadele ettiğini söyledi.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında evinde karşılaştığı Alman ekibi Bayern Münih’e 2-1’lik skorla yenildi. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Takımın iyi mücadele etti. Söylenecek bir şey yok. İlk maçın sonucundan dolayı risk almamız gereken bir karşılaşmaydı. Aldık, tabii ki o sonuca da intikal etti. Takımımız iyi mücadele etti. Artık rotamız tamamıyla lige dönmüş olduk. Hafta sonundaki Başakşehir maçına bakacağız. Beşiktaş seyircisi mükemmel. Her zaman öyleydi. Takımlarının her zaman arkasında oldular. Her tarafta başka bir tezahüratımız vardı. Muhteşemler, teşekkür ediyoruz onlara geldikleri ve yaptıkları her şey için" diye konuştu.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol /İHA)