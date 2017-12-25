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Fikret Orman: "Cenk'in değeri çok daha fazla"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Arda Turan’ın gündemlerinde olmadığını belirtti. Orman, Everton’ın Cenk Tosun için 20 milyon Euro teklif ettiği iddialarına, Cenk’in daha fazla edeceği cevabını verdi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:26
Fikret Orman: "Cenk'in değeri çok daha fazla"

Orman, sponsor bir firmanın bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğine katıldı. Etkinlikte Teknik Direktör Şenol Güneş ve Oğuzhan Özyakup da yer aldı. Orman daha sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ARDA ÇOK BEĞENDİĞİM BİR FUTBOLCU"

Beşiktaş’ın Arda Turan’ı transfer edeceğine ilişkin iddiaların sorulduğu Fikret Orman, "Arda şahsen çok sevdiğim, çok önemli bir oyuncu. Türkiye’nin önemli bir değeri ve önemli bir markası. Ancak bizim takımımızda Arda’nın oynadığı bölgelerde oyuncu yoğunluğumuz var. Bir takımda oyuncu transfer etmekten daha önemli olan şeylerden biri de mevcut oyunculardan olabildiğince performans sağlamaktır. Arda’ya Beşiktaş forması nasip olsun isterim ama Beşiktaş’ın şu anda öyle bir gündemi yok" cevabını verdi.

Arda Turan’ın Tolga Zengin’le olan paylaşımının da hatırlatıldığı Orman, "Futbol ailesi ufak bir ailedir. Herkes birbirini görür, konuşur. Ben de bugün Fatih Terim ile konuştum ve yeni görevi ile alakalı tebrik ettim. Biz saha içinde rekabet yaşıyoruz ama dışarıda herkes birbiriyle arkadaş. Bu bir mesaj manasına gelmez. Bizim takımımızdaki oyuncuların Fenerbahçe’de, Trabzonspor’da ve Galatasaray’da da arkadaşları var. Bundan bir mana çıkarmak isterseniz çıkarın ama manası olan bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"CENK’İN DEĞERİ ÇOK DAHA FAZLA"

Premier Lig ekiplerinden Everton’ın Cenk Tosun için 20 milyon Euro’luk teklifte bulunduğu iddialarını da yorumlayan Orman, "Cenk’in değerinin çok daha fazla olduğuna inanıyorum. Satmaya niyetimiz olsa taban fiyat belirlerim ama niyetimiz olmadığı için fiyat belirlemenin manası yok. Cenk çok kıymetli bir kardeşimiz, evladımızdır. Bu çocuklar Beşiktaş takımında olmaktan mutlular. Kariyerleri ile alakalı iyi bir şey olacağına inanırsam yardımcı olmak isterim. Şu anda devre arasında Cenk’i satmak istemediğimizi ifade ettim. Çok önemli bir oyucu, talepler gelebilir ama öyle bir durum yok olsa söylerim. Oyuncumuzla alakalı benim de tasvip ettiğim oyuncunun da istediği bir şey olursa karşılıksız kalmayız. Cenk, Beşiktaş’ta olmaktan çok mutlu biz onunla olmaktan mutluyuz. Oyuncularımız iyi paralar kazanıyorlar, burada mutlular. Herkes burada kalmak istiyor, gitmeleri için bir sebep yok" açıklamasında bulundu.

"DEMBA BA BİZİM EVLADIMIZ"

Devre arasında Kartal’ın eski golcüsü Demba Ba’nın takıma dönüp dönmeyeceğiyle ilgili olarak da konuşan Orman, "Demba Ba bizim evladımız. Buraya dönebilecek şekilde gitmiş bir oyuncudur. Ben isterim ama sakatlık durumu nedir bilmiyorum. Sakatlığına bakmak lazım" dedi. Orman, Stuttgart’a transfer olan Mario Gomez’le ilgili olarak "Hayırlısı olsun. O dönem itibariyle onu tutmak istemiştik. O dönemde milli takım oyuncusuydu, parlayan yıldızdı. Babasının telkinleriyle gittiğini kendisi de ifade etti" derken, Trabzonspor forması giyen Sosa’nın da herhangi bir şekilde gündemlerinde olmadığını söyledi.

"LİGDEKİ PERFORMANSTAN MEMNUNUM"

Lig yarışının bu sezon çok iyi geçtiğini söyleyen Fikret Orman, "Beşiktaş’ın ligdeki performansından memnun değilim. Beşiktaş kadrosunun, bu sene daha iyi bir sırada olması lazımdı. Devre arasına geldik, otuza yakın maç yaptık. İkinci devre daha az maçımız var. İçeride oynayacağımız maç sayısı daha fazla. Devre arasını iyi geçirip üç defa üst üste şampiyon olmak istiyoruz. Herkes başarılı olmak isteyecektir. Fatih Terim de kariyeri belli, sevdiğimiz bir spor adamı. Biz de, Galatasaray da, Fenerbahçe de şampiyon olmak istiyor. Lig bu sene güzel geçiyor. Çok takım yarışın içinde, bunda keyif almak lazım. Sene sonuna kadar çok zaman var. İnşallah hakemlerin etkilemediği bir lig olsun" açıklamasında bulundu.

Orman son olarak Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih eşleşmesiyle ilgili olarak da, "Zor bir kura ama umutsuz değiliz" yorumunda bulundu.

Son Güncelleme: 25.12.2017 16:42
Anahtar Kelimeler:
Fikret OrmanDemba BaArda TuranCenk Tosun
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