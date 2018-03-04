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Fener’e Akhisar çelmesi: Kadıköy serisi bozuldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe’nin evinde 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

04 Mart 2018 Pazar 21:03

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe’nin evinde 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada sol kanattan Ömer’in kullandığı serbest vuruşta ön direkte iyi yükselen Serginho’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

18. dakikada Hasan Ali’nin pasında topla buluşan Dirar’ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direkten dışarı çıktı.

20. dakikada Dirar’ın pasında ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Josef De Souza’nın vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı gitti.

35. dakikada Muğdat’ın ceza sahası içine girip, son çizgiden verdiği pasta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Seleznyov’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kameni’nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 0-2

38. dakikada Giuliano’nun ara pasıyla ceza alanı sol tarafında topla buluşan Hasan Ali’nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Lukac, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

41. dakikada Valbuena’nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde seken topta arka direkte bulunan Neustadter’in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

45+1. dakikada orta sahada kazandığı topla hızlı ilerleyen Muğdat, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Kameni, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

49. dakikada Dirar’ın sağ kanattan ortasında ön direkte iyi yükselen Giuliano’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

57. dakikada Hasan Ali’nin sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Dirar’ın kafasıyla indirdiği topu Giuliano, kafa vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-2

59. dakikada Eray’ın sağ kanattan ceza sahası içine açtığı ortada iyi yükselen Larsson’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

67. dakikada ceza sahası içi sol taraftan Hasan Ali’nin pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Aatif’in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3

KÜNYE

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Hakan Yemişken xx

Fenerbahçe: Kameni x, Isla x (Aatif dk. 46 xx), Neustadter xx, Skrtel x, Hasan Ali xx, Mehmet Topal x, Josef De Souza xx (Mehmet Ekici dk. 80 ?), Dirar xxx, Valbuena xx (Soldado dk. 69 x), Giuliano xx, Fernandao x

Yedekler: Erten, Neto, Şener, Samed, Serhat, Oğuz, Ahmet Oytun

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac xx, Lopes xx, Caner xx, Mustafa Yumlu xx, Ömer xxx, Sissoko xx, Eray xx (Dany dk. 73 x), Muğdat xxx, Larsson xx (Onur dk. 88 ?), Serginho xx, Seleznyov xxx (Henrique dk. 84 ?)

Yedekler: Fatih, Kadir, Soner, Bia, Helder, Aykut, Bilal

Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu

Goller: Giuliano (dk. 57) (Fenerbahçe), Aatif (dk. 67), Serginho (dk. 14), Seleznyov (dk. 35), Larsson (dk. 59) (T. M. Akhisarspor)

Sarı kartlar: Sissoko, Lopes, Mustafa Yumlu, Larsson, Lukac (T. M. Akhisarspor)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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