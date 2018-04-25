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Fenerbahçeli eski futbolcu Engineri’ye son görev

Önceki gün hayatını kaybeden Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcularından olan ve sarı-lacivertli kulübün divan kurulu üyelerinden Ahmet Levent Engineri, İzmir Bostanlı Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 18:54
Fenerbahçeli eski futbolcu Engineri’ye son görev

Önceki gün hayatını kaybeden Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcularından olan ve sarı-lacivertli kulübün divan kurulu üyelerinden Ahmet Levent Engineri, İzmir Bostanlı Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına merhumun ailesinin ve tanıdıklarının yanı sıra Fenerbahçe’de oynadığı dönemde takım arkadaşları olan Ogün Altıparmak, Osman Arpacıoğlu ve Yavuz Şimşek de katıldı. Zatürre sebebiyle bir süredir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’nde hastanede yatan Engineri’nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Futbolculuk kariyerine Ankara Güneşspor’da başladıktan sonra 1967 ve 1973 yılları arasında Fenerbahçe formasını terleten Engineri; PTT, Kayserispor ve Orduspor’da da top koşturmuştu. 73 yaşında hayata gözlerini yuman Levent Engineri evli ve üç çocuk babasıydı. Merhum, Doğançay Mezarlığı’na defnedildi.

“GALİBİYETLERDE AĞLARDI”

Merhum Engineri’nin oğlu Burak Engineri, babasının çok iyi bir Fenerbahçeli olduğunu belirterek, “Babamla antrenman sahalarında büyüdüm. Babam Fenerbahçeli olarak hayatına veda etti. Fenerbahçe kazandığı zaman duygulanırdı, galibiyetlerde ağlardı. Onun için hayattaki en önemli şey Fenerbahçeli olmaktı. Bizi unutmadıkları ve acımızı paylaştıkları için de Fenerbahçe Spor Kulübü’ne teşekkür ederim” dedi.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN VEFA

Engineri’nin Fennerbahçe’de oynadığı dönemde takım arkadaşlarından Ogün Altıparmak ise, "Hem abisi hem takım arkadaşıydım. O kadar iyi bir insandı ki, Fenerbahçe’ye geldikten sonra herkese kendini sevdirdi. Beraber şampiyonluklar yaşadık. Futbolu bıraktıktan sonra rafineride çalıştı ve İzmir’e yerleşti. Her fırsatta görüşürdük” derken, merhumun bir diğer takım arkadaşı Yavuz Şimşek ise, “Sevdiğimiz bir arkadaşımızı kaybettik. Liseyi beraber okuduk. Futbola Ankara’da beraber başladık ve Fenerbahçe’de de beraber oynadık. Talihsiz bir kaza geçirdi. Ondan sonra da düzelemedi. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

(Tolga Tahçı-Sinan Yeniçeri /İHA)
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