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Fenerbahçe’den o iddialara yalanlama

Fenerbahçe Kulübü, 300 kongre üyesiyle ilgili tedbir kararı alındığı iddialarını yalanladı.

24 Mayıs 2018 Perşembe 17:58
Fenerbahçe’den o iddialara yalanlama

Fenerbahçe Kulübü, 300 kongre üyesiyle ilgili tedbir kararı alındığı iddialarını yalanladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Başkan Adayı Ali Koç lehine oy kullanma ihtimali olan kongre üyelerine tedbir uygulandığı iddialarını yalanladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı sosyal mecralarda yayınlanan ve her türlü gerçeklik kavramından uzak olan, Kulübümüzün 300 kongre üyesiyle ilgili tedbir kararı aldığına dair manipülatif haberler tamamen yalandır.

Söz konusu haberlerde yer alan “300 kongre üyesi” gibi ibareler asılsız rakamsal iddialardan ibaret olup; Yönetim Kurulumuz 2018 yılı içerisinde önüne gelen şikayet dilekçeleri ile açılan soruşturmalara istinaden 8 kişi için tüzüğümüzün 65. Maddesi gereğince tedbir kararı uygulamaya karar vermiştir.

İlgili karar, taraflara yazılı olarak bildirilmiştir. Alınan karar bir tedbir kararıdır ve üyenin kulüpten ihracı anlamı taşımamaktadır. Sevk edilen üyelerin haklarında alınan disiplin kararlarına karşı hukuksal denetim yolları da açıktır.

Dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü gereğince isimlerden bağımsız, soruşturma dosyası içeriğine uygun olarak alınmış bu karara dair abartılı sayılar vererek kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür uydurma ve yalan haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun dikkatine sunarız."

(İHA)
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