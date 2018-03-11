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Fenerbahçe’den Neustadter açıklaması

Fenerbahçe’nin Yeni Malatyaspor ile karşılaştığı müsabakada sakatlanan Roman Neustadter ile alakalı kulüpten açıklama geldi.

11 Mart 2018 Pazar 20:07
Fenerbahçe’den Neustadter açıklaması

Fenerbahçe’nin Yeni Malatyaspor ile karşılaştığı müsabakada sakatlanan Roman Neustadter ile alakalı kulüpten açıklama geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynanan ve Fenerbahçe’nin 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sarı-lacivertlilerin Rus futbolcusu Roman Neustadter maçı sakatlığı sebebiyle tamamlayamamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada Neustadter’in sağlık durumu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Yeni Malatyaspor maçında rakibinin darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Roman Neustadter’e Malatya’da hastanede kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözeteminde MR çekildi. Tecrübeli futbolcumuzun kafasının arka kısmındaki yumuşak dokuda kanama tespit edilirken ciddi bir duruma rastlanmadı. Genel durumunun iyi olduğu belirlendi. Neustadter’in sağlık ekibimizin uygulayacağı tedavi sonrası onay verildiğinde takımla çalışmalara başlayacak.”

(Ozan Buğra Koşar/İHA)
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