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Fenerbahçe’den KAP’a UEFA açıklaması

UEFA, Fenerbahçe’nin 2017-2018 sezonunda finansal fair-play kurallarına kısmen uyduğunu açıklamasının ardından sarı-lacivertli kulüp, konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 19:57
Fenerbahçe’den KAP’a UEFA açıklaması

UEFA, Fenerbahçe’nin 2017-2018 sezonunda finansal fair-play kurallarına kısmen uyduğunu açıklamasının ardından sarı-lacivertli kulüp, konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı.

Fenerbahçe’nin KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

"UEFA tarafından şirketimizde yapılan incelemelerle ilgili yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

UEFA CFCB (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu) İnceleme Dairesi’nin yaptığı çalışmalar sonunda, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 2017/18 sezonunda belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdiği sonucuna varmıştır. Sonuç olarak, transfer kısıtlamaları ve A Listesinde yer alan oyuncu sayısının sınırlandırılması gibi öngörülen koşullu sportif önlemler kaldırılmayacak ve 2018/19 sezonunda uygulanmaya devam edecektir. Varsa, anlaşmada belirtildiği şekilde ek mali kesintiler yapılacaktır. Anlaşma rejimi, en başta öngörüldüğü üzere, Fenerbahçe SK için 2019 / 20 sezonu sonuna kadar uygulanmaya devam edecektir."

(İHA)
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