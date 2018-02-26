Fenerbahçe’den Çarşı Grubu’na suç duyurusu

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynanan derbi sonrasında Twitter’dan Aykut Kocaman ile ilgili yaptıkları paylaşım ile ilgili siyah-beyazlı taraftar grubu Çarşı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sarı-lacivertli ekibin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"25.02.2018 tarihinde bir Beşiktaş tribün grubunun Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında resmi Twitter hesaplarından teknik direktörümüz sayın Aykut Kocaman hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur."

(İHA)