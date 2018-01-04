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Fenerbahçe’de Van Persie ve Ozan Tufan kadroda yok

Fenerbahçe’de Robin Van Persie ve Ozan Tufan’ın Antalya kampı kadrosuna dahil edilmediği belirtildi.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:27
Fenerbahçe’de Van Persie ve Ozan Tufan kadroda yok

Devre arası kamp çalışmalarına yarın Antalya’da başlayacak olan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Aykut Kocaman flaş bir karar aldı. Tecrübeli teknik adamın kamp kadrosuna sakatlığı nedeniyle ilk yarıda forma şansı bulamayan Hollandalı yıldız Robin Van Persie ve performansından memnun kalmadığı Ozan Tufan’ı dahil etmediği öğrenildi.

Sezon başında büyük umutlarla kadroya dahil edilen ancak FIFA tarafından 18 yaşını doldurmadığı için transfer yasağı getirilen Eljif Elmas’ın takıma çok büyük katkı yapacağını düşünen Kocaman, bu futbolcunun lisansının çıkartılması için kadrodaki 1 yabancıdan vazgeçmesi gerekiyordu. Sarı-lacivertlilerin Van Persie ile yolları ayırarak yerine genç futbolcuyu takıma dahil etmeyi planladığı belirtiliyor.

Son Güncelleme: 04.01.2018 11:36
Anahtar Kelimeler:
Ozan TufanRobin Van PersieFenerbahçe Kadrosu 2018
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