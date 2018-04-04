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Fenerbahçe’de Osmanlıspor mesaisi sürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 28. hafta maçında, 8 Nisan 2018 Pazar günü Osmanlıspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

04 Nisan 2018 Çarşamba 18:46
Fenerbahçe’de Osmanlıspor mesaisi sürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 28. hafta maçında, 8 Nisan 2018 Pazar günü Osmanlıspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Fenerbahçe hazırlıklarına yarın tesislerde yapacağı antrenmanla devam edecek.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)
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