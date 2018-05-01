Fenerbahçe’de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İHA)