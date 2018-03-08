Fenerbahçe Zalgiris Kaunas deplasmanında

THY Euroleague’in 25. haftasında Fenerbahçe Doğuş, yarın deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Zalgiris’i yendiği takdirde play-off’lara kalmayı garantileyecek.

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague’in 25. haftasında yarın TSİ 21.00’de Zalgirio Arena’da Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 24 haftada 17 galibiyet ve averajla 3. sırada bulunuyor. Zalgiris ise 15 galibiyetle 4. sırada yer alıyor.

10. RANDEVU

Fenerbahçe ile Zalgiris Kaunas, Euroleague’de 2006 yılından bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 6 kez rakibini mağlup ederken, 3 kez Litvanya ekibi parkeden galip ayrıldı. Ligin ilk devresinde 14 Aralık 2017’de oynanan 12. hafta karşılaşmasında Zalgiris, 90-89’luk skorla kazanmıştı.

Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris’i yenmesi durumunda play-off turuna yükselmeyi garantileyecek.

(Oğuzhan Ort/İHA)