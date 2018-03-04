Fenerbahçe üst üste ikinci kez kaybetti

Evinde Akhisarspor’a 3-2 kaybeden Fenerbahçe, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından bir kez daha kaybetti.

Süper Lig’in 24. haftasında Akhisarspor’a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe üst üste 2. mağlubiyetini aldı. 23. haftada oynanan Beşiktaş derbisinde 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler daha sonra siyah-beyazlılarla oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında da 2-2 berabere kalmıştı. 24. haftada oynanan Akhisarspor’a karşıda puan kaybeden sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig’de ilk defa üst üste 2 maç kaybetmiş oldu.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)