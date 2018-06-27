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Fenerbahçe transfer dönemine kilitlendi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, “Bizim ihtiyacımız olan başarılı bir transfer dönemi geçirmek” dedi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 20:39
Fenerbahçe transfer dönemine kilitlendi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, “Bizim ihtiyacımız olan başarılı bir transfer dönemi geçirmek” dedi.

Fenerbahçe’nin yeni Teknik Direktörü Phillip Cocu’nun imza töreninde transfer konusunda açıklamalarda bulunan Damien Comolli, “Birçok oyuncu ile adımız geçiyor. Biz doğru anda bu açıklamayı doğru buluyoruz. Gerek Cocu gerekse ben birçok oyuncuyu izliyoruz. Hocamızın beğendiği oyuncular var. Bizim ihtiyacımız olan başarılı bir transfer dönemi geçirmek. Bunun için transferde bu gizliliğin sağlanması gerekir” diye konuştu.

“COCU KESİN ANLAŞMA OLMADAN ÖNCEDE ÇOK SAYIDA MAÇ İZLEDİ”

Fenerbahçe’nin geçen sezonki 46 maçının 40’ını izlediğini ve güçlü ile zayıf yanlarını bildiğini belirten Damien Comolli, “Bazı oyuncularla konuşma fırsatı buldum. Daha önceden tanıştığım oyuncular var. Takımı oluşturan en önemli etken konuşmak. Cocu ile de konuşmalarımız oldu. İlk günde beri nasıl takım oluşturabiliriz diye konuşuyoruz. Cocu kesin değilken çok fazla sayıda maç izledi ve oyuncuları biliyor” şeklinde konuştu.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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