Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
111441
ALTIN
174.116
DOLAR
4.0334
STERLİN
5.6705
EURO
4.9657
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Fenerbahçe: Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek tahrik etti

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden Fenerbahçe-Beşiktaş maçının tatil olduğunu belirtirken, Beşiktaş’lı Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek’in tribünleri tahrik ettiğini ifade etti.

20 Nisan 2018 Cuma 09:03
Fenerbahçe: Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek tahrik etti

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden Fenerbahçe-Beşiktaş maçının tatil olduğunu belirtirken, Beşiktaş’lı Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek’in tribünleri tahrik ettiğini ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşırken, mücadelede yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan maçı tatil etti. Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden maçın tatil olduğunu belirten bir haber yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçemiz ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının ikinci yarısında Beşiktaş yedek kulübesinde yer alan Tolga Zengin ile Mustafa Pektemek’in, tribünleri ağır söylemlerle tahrik etmesi üzerine hakem maçı durdurdu.

Daha sonra Beşiktaşlı futbolcuların sahayı terk etmesinin ardından hakem Mete Kalkavan, maçı tatil etti.

Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir."

FİKRET ORMAN: OYUNCULARIMIZ HAKEME SORDU

Fenerbahçe Kulübü’nün resmi internet sitesinde Beşiktaşlı futbolcuların sahayı terk etmesinin ardından Mete Kalkavan’ın maçı tatil ettiği ifade edilirken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, futbolcuların hakeme "İçeri girebilir miyiz?" diye sorarak izin istediğini ve Kalkavan’ın da bunun ardından futbolculara izin vererek mücadeleyi tatil ettiğini ifade etti.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Olaylı derbiyle ilgili 32 gözaltı
Olaylı derbiyle ilgili 32 gözaltı
"3 Temmuz’un devamı niteliğinde bir senaryo"
"3 Temmuz’un devamı niteliğinde bir senaryo"
"Bugün Fenerbahçe’ye karşı kirli bir oyun oynandı"
"Bugün Fenerbahçe’ye karşı kirli bir oyun oynandı"
Derbi Avrupa basınında manşetlerde
Derbi Avrupa basınında manşetlerde
Tolga Zengin: Sürekli anneme küfür ettiler
Tolga Zengin: Sürekli anneme küfür ettiler
TFF: Maçla ilgili karar önümüzdeki hafta verilecek
TFF: Maçla ilgili karar önümüzdeki hafta verilecek
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim