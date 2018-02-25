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Fenerbahçe tesislerden ayrıldı

Deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesini Can Cartu Tesisleri’nden taraftarlar uğurladı.

25 Şubat 2018 Pazar 17:49
Fenerbahçe tesislerden ayrıldı

Deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesini Can Cartu Tesisleri’nden taraftarlar uğurladı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesini Can Bartu Tesisleri’nden taraftarlar uğurladı.

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Vodafone Park’ta zorlu bir karşılaşmaya çıkacak Fenerbahçe, kamp yaptığı Samandıra Can Bartu Spor Tesisleri’nden 17.00 sıralarında ayrıldı. Takımlarını desteklemek için saatler öncesinden tesislerin önüne gelen Fenerbahçe taraftarları, futbolcuları taşıyan otobüsü tezahüratlarla karşıladı. Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüs tesislerden çıkmakta zorlandı. Taraftarlar takım otobüsünün önüne geçerek uzun süre meşale yaktı. Fenerbahçe kafilesi çevik kuvvet polisinin yolu açmasıyla hareket edebildi.

(Mustafa Biçer/İHA)
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