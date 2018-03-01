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Fenerbahçe taraftarı stada geldi

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş maçı için Vodafone Park’a geldi.

01 Mart 2018 Perşembe 19:04
Fenerbahçe taraftarı stada geldi

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş maçı için Vodafone Park’a geldi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Vodafone Park’ta takımını desteklemek isteyen sarı-lacivertli taraftarlar, stada geldi. Kadıköy Ülker Stadyumu’nun olduğu bölgede toparlanan taraftarlar, 30 otobüsle Beşiktaş’a geldi. Polis kontrolünden geçen sarı-lacivertli taraftar, daha sonra stada giriş yaptı.

Taraftarların gelişi sırasında olay yaşanmazken, maça gelen taraftarlar yoğun aramaya tutuldu.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)
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