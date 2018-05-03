Fenerbahçe statta antrenman yaptı

Fenerbahçeli futbolcular Beşiktaş maçının tatil edilmesinin ardından statta antrenman yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanması gereken Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında mücadele siyah-beyazlıların stada gelmemesinden dolayı başlamadı. Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen müsabaka sonrasında Fenerbahçe takımı statta antrenman yaptı. Teknik Direktör Aykut Kocaman sorumluluğunda başlayan antrenman ısınma ve düz koşu ile başladı. 5’e 2 pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yapan sarı-lacivertliler antrenmanı böyle noktaladı. Antrenman sonunda Fenerbahçeli futbolculardan Valbuena, Fernandao, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Luis Neto, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado şut çalışması yaptı.

BEŞİKTAŞ AĞIR CEZALAR ALACAK

Fenerbahçe ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçına çıkmayan Beşiktaş’ı ağır cezalar bekliyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşına siyah-beyazlı kulübün çıkmaması üzerine hakem Mete Kalkavan mücadeleyi tatil etti. Nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Ziraat Türkiye Kupası Statüsü’nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre Beşiktaş Kulübü bu durumda hükmen mağlup sayılacak. Organizasyondan ihraç edilecek. Siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon da Türkiye Kupası’na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de her hangi bir talepte bulunamayacak.

STATÜ NE DİYOR?

Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler bulunuyor:

"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezon ve bir sonraki sezon Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası’nda yer alamayacak. Ayrıca, Türkiye Kupası’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)