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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

22 Mart 2018 Perşembe 18:47
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alan gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklar kapsamında yarın Boluspor ile Bolu Atatürk Stadı’nda maç yapacak. 18.00’da başlayacak mücadele Fenerbahçe TV’den canlı olarak yayınlanacak.

(İHA)
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