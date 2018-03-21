Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardında 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alan gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek.(İHA)