Fenerbahçe ilk yarı 3-0 üstün bitirdi

Süper Lig’in 27. haftasında oynanan Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk 45 dakikası, Fenerbahçe’nin 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Umut, yanındaki takım arkadaşı Deniz’e pasını çıkardı. Deniz’in önünü boşalttıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
8. dakikada Mehmet Topal’ın defansın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Soldado’nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
12. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aatif’in düzgün vuruşunda üst direğe çarpan top filelere gitti. 0-2
21. dakikada topla buluşan Gıuliano pasını sağ kanattaki Şener’e attı. Şener rakibini çalımladıktan sonra vuruşunu yaptı ancak top uzak direğin yanından auta gitti.
28. dakikada ceza sahası dışarısında topla buluşan Umut’un sert vuruşunda kaleci Volkan topu kornere çeldi.
41. dakikada Mendes’in pasıyla ceza sahası dışarısında topla buluşan Şamil’in sert şutunda top yandan auta çıktı.
44. dakiakda Giuliano’nun ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Soldado’nun vuruşu kaleci Levent Karakuş’tan döndü. Dönen topu takip eden Soldado kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. 0-3
45. dakikada Şener’in ceza sahası içerisine çevirdiği topa bekletmeden vuran Giuliano, topu üstten auta attı.
Stad: Kadir Has
Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Asım Yusuf Öz xx
Kayserispor: Levent Karakuş x, Levent Gülen x, Espinoza x, Şamil x, Güray xx, Umut xx, Deniz x, Varela x, Mendes xx, Kucher x, Kana Bıyık x
Yedekler: Nuh, Lopes, Asamoah, Kravets, Stajilkovic, Boldrin, Erdal, Erkan, Atilla, Amorim
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Fenerbahçe: Volkan xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Dirar xx, Şener xx, Giuliano xx, Neustaedter xx, Skrtel xx, Josef De Souza xx, Aatif xxx, Soldado xxx
Yedekler: Kameni, Erten, İsmail, Alper, Fernandao, Mehmet Ekici, Neto, Eljif Elmas, Valbuena, Oğuz Kağan
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Soldado (dk. 8 ve 44), Aatif (dk. 12) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Espinoza (Kayserispor), Josef De Souza (Fenerbahçe)(Turan Bulut - Ali Göç /İHA)