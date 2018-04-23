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“Fenerbahçe galibiyeti hak etti”

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu. Hamzaoğlu, Fenerbahçe’nin hak ettiği bir galibiyet aldığını belirterek, “Maçın genelinde rakibin üstünlüğünü kabul ettik” dedi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 22:34
“Fenerbahçe galibiyeti hak etti”

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu. Hamzaoğlu, Fenerbahçe’nin hak ettiği bir galibiyet aldığını belirterek, “Maçın genelinde rakibin üstünlüğünü kabul ettik” dedi.

Fenerbahçe’ye deplasmanda 4-1 mağlup olan Antalyaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Hamzaoğlu, Fenerbahçe’yi tebrik ederek, “Rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı ve iyi oynadı. Maça iyi başlamadık. 2-1 olunca biraz umutlandık. 2-0’dan sonra topu biraz yere indirmeyi başardık ama maçın geri kalanında Fenerbahçe’nin üstünlüğünü kabul ettik. Biraz da gücümüz eksik kaldı. Hafta içinde oyuncular biraz tempolu ve coşkulu çalıştı, herhalde yorgunluk olarak yansıdı bu. Biraz önce toparlanıp Trabzonspor maçına hazırlanacağız. İnşallah burada alamadığımız puan ya da puanları o maçta alacağız” dedi.

“MORAL BOZMADAN DEVAM EDECEĞİZ”

Fenerbahçe’nin ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golü sorulan Hamza Hamzaoğlu, “Fenerbahçe’nin gol pozisyonunu izlemedim, bu yüzden yorum yapamayacağım. Ama duyduğum kadarıyla bir şey yok gibi. Hakem hata yapmış olabilir. Alt sıralarda birçok takım iç içe oldu. Bu sene lig hem yukarısı için hem de aşağısı için oldukça karışık. Ama sorun yok, moral bozmadan önümüzdeki haftaya hazırlanacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol /İHA)
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