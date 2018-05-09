Fenerbahçe finalde

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisinde karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni 77-74 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve adını finale yazdırdı.