Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
100056
ALTIN
180.543
DOLAR
4.2706
STERLİN
5.7964
EURO
5.0713
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Fenerbahçe finalde

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisinde karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni 77-74 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve adını finale yazdırdı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 23:13
Fenerbahçe finalde

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisinde karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni 77-74 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve adını finale yazdırdı.

Sarı-lacivertli ekibin finaldeki rakibi; Yakın Doğu Üniversitesi-Çukurova Basketbol eşleşmesinden turu geçecek takım olacak.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Özlem Yalman xx, Abdullah Koputan xx, Seyhan Topaloğlu xx

Fenerbahçe: Verameyenka xxxx 20, Birsel Vardarlı Demirmen xx 10, Tuğçe Canıtez x 3, Vaughn xx 13, Sottana x, Ayşe Cora xx 10, Esra Ural Topuz x, Plum xxx 18, Pelin Bilgiç x

Başantrenör: Valerie Garnier

Hatay Büyükşehir Belediyesi: Bahar Öztürk xx 14, Devran Tanaçan x, Abdelkader x 7, Mitchell xx 14, Paris xx 16, Snytsina xx 12, Merve Aydın x 8, Özge Yavaş x 3

Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki

1. Periyot: 20-20

Devre: 34-34

3. Periyot: 52-56 (Hatay Büyükşehir Belediyesi lehine)

5 faulle çıkan: 39.35 Özge Yavaş (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Son derece zorlu bir karşılaşma olacak"
“Son derece zorlu bir karşılaşma olacak"
"Bana tuzak kurdular"
"Bana tuzak kurdular"
Yeni Malatyaspor’da Galatasaray mesaisi başladı
Yeni Malatyaspor’da Galatasaray mesaisi başladı
Galatasaray, Banvit’i yendi
Galatasaray, Banvit’i yendi
Bursaspor Durmazlar yarı finalde
Bursaspor Durmazlar yarı finalde
Çukurova Basketbol evinde yenildi
Çukurova Basketbol evinde yenildi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim