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Fenerbahçe Doğuş zorlu Real Madrid deplasmanında

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague’in 24. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid’e konuk olacak.

01 Mart 2018 Perşembe 11:04
Fenerbahçe Doğuş zorlu Real Madrid deplasmanında

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague’in 24. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid’e konuk olacak.

THY Euroleague’in 24. haftasında Fenerbahçe yarın TSİ 23.00’de Wizink Arena’da Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde oynadığı 23 maçta 16 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe, Real Madrid ile Euroleague’de bugüne kadar 14 maçta mücadele etti. Söz konusu karşılaşmalardan sarı-lacivertliler, 6 kez parkeden galip ayrılırken, Madrid ise 8 kez rakibini mağlup etti. İki takım, bu sezon ligin 15. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakayı Real Madrid 79-77’lik skorla kazandı.

(İHA)
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