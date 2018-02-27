Fenerbahçe derbiye sıkı hazırlanıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında, perşembe günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

(İHA)