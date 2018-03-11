Fenerbahçe derbi öncesi moral buldu

Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup ederek Galatasaray ile oynayacağı derbi mücadelesi öncesinde moral buldu.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti. Goller 34. dakikada Neustadter ve 90+2. dakikada Giuliano’dan geldi. Neustadter attığı golle toplamda 3 gole ulaşırken, Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Giuliano ise 12. golünü kaydetmiş oldu. Sarı-lacivertliler aldığı bu galibiyetle Süper Lig’in 26. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray derbisi öncesinde moral buldu.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)