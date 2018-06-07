Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 28°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
96781
ALTIN
189.023
DOLAR
4.5191
STERLİN
6.0688
EURO
5.3104
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Fenerbahçe Comolli’yi resmen açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fransız Sportif Direktör Damien Comolli ile 3 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

07 Haziran 2018 Perşembe 16:33
Fenerbahçe Comolli’yi resmen açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fransız Sportif Direktör Damien Comolli ile 3 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Fenerbahçe’de tarihi seçim sonrası yeni başkan Ali Koç ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüp, önceki gün İstanbul’a gelen Sportif Direktör Damien Comolli ile anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Fransız futbol adamı ile anlaşma sağlandığı Fenerbahçe resmi internet sitesinden duyurulurken, "Kulübümüz, daha önce St. Etienne FK, Monaco FK, Arsenal FK, Tottenham FK, Liverpool FK gibi kulüplerde çeşitli kademelerde görev yapmış olan futbol adamı Damien Comolli ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Damien Comolli, sportif direktörümüz olarak önümüzdeki 3 yıl boyunca futbol şubemizdeki tüm futbol operasyonlarını yönetecek. Comolli aynı zamanda futbolcu izleme, işe alım, altyapı gelişimi ve yönetim kurulumuza tavsiye gibi konulardan da sorumlu olacak” ifadelerine yer verildi.

“BU KULÜBÜN PARÇASI OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM”

Sarı-lacivertlilerin yeni sportif direktörü Comolli anlaşma sonrası sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunarak, “Tarihi ve gelenekleri olan böyle bir kulübün bir parçası olmaktan ve bu aileye katılmaktan dolayı çok mutluyum. Görevime başlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni dönemde, kulübümüzdeki herkes, tüm maçlarda stadımızın taraftarlarımız tarafından doldurulacağını görmek için sabırsızlanıyor. Daha önce bu statta birçok maç izledim, taraftarlarımızın tutkusunu ve oluşturacakları atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum” şeklinde konuştu.

"HAYALİMİZDEKİ FENERBAHÇE İÇİN HAREKETE GEÇTİK"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Comolli ile ilgili şunları söyledi:

"Damien Comolli uzun süredir irtibatta olduğumuz ve konuştuğumuz bir isim. Kendisi, Avrupa’nın çok önemli kulüplerinde görev almış, değerli bir futbol adamı. Uzun vadeli planlamalarımız çerçevesinde, hayal ettiğimiz Fenerbahçe futbol takımı için bir yola çıktık ve ilk adımlarımızı atmaya başladık. Damien Comolli’ye Fenerbahçe’de başarı, mutluluk ve şampiyonluk dolu yıllar diliyorum."

Sarı-lacivertliler, yeni sportif direktör Damien Comolli için 12 Haziran Salı günü Ülker Stadyumu’nda bir imza töreni düzenleyecek.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramil Guliyev’den bir zafer daha
Ramil Guliyev’den bir zafer daha
Şampiyonluk serisi Bursa’ya taşındı
Şampiyonluk serisi Bursa’ya taşındı
Seri 2-0’a geldi
Seri 2-0’a geldi
Galatasaray’dan "Balotelli" açıklaması
Galatasaray’dan "Balotelli" açıklaması
Antalyaspor Bülent Korkmaz’la anlaştı
Antalyaspor Bülent Korkmaz’la anlaştı
Tercihi yerli oyuncudan yana
Tercihi yerli oyuncudan yana
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim