Fener yarışı bırakmıyor

Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe, Antalyaspor’u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde 4-1 kazanarak üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Maçtan dakikalar

14. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Şener sağ kanattan ceza sahası içine doldurdu. Djourou’nun sektirdiği topu Aatif gelişine sert vurup ağlara gönderdi. 1-0

20. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Giuliano, savunmanın arkasına sarkan Soldado’yu gördü. Kaleciyi çalımlayıp ceza sahasına giren İspanyol futbolcu farkı 2’ye çıkaran isim oldu. 2-0

30. dakikada Antalyaspor ilk kez rakip kalede etkili oldu. Savunmadan seken top Yekta’nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Volkan gole izin vermezken, dönen topta Sangare’nin şutu üstten auta gitti.

36. dakikada Skrtel’in uzun oynamak istediği topta Maicon araya girdi ve top Doukara’nın önünde kaldı. Neustadter’i geçen bu futbolcu çektiği şutla farkı 1’e indirdi. 2-1

44. dakikada Mehmet Topal’ın uzun pasında hareketlenen Dirar ceza sahasına girip savunma ve kaleciyi çalımlayıp Giuliano’yu gördü. Bu futbolcunun müsait pozisyondaki vuruşunda top savunmada kaldı.

49. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert sert bir şut çekti ancak top az farkla auta çıktı.

54. dakikada atılan uzun topta Soldado, geride kalan Hasan Ali’ye indirdi. Bu futbolcu ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti ancak Boffin gole izin vermedi.

62. dakikada Fenerbahçe kaptığı topla çok hızlı çıktı. Giuliano, Dirar’ı gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yeniden Giuliano’ya pasını verdi. Brezilyalı futbolcu farkı yeniden 2’ye çıkardı. 3-1

81. dakikada Antalyaspor savunmasından seken top Valbuena’nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Boffin gole izin vermedi.

89. dakikada Emre Güral, savunmanın arkasına sarkan Doukara’yı gördü. Bu futbolcunun çaprazdan şutunda Volkan Demirel başarılıydı.

90. dakikada Fenerbahçe’nin baskısı sonuç getirdi. Aatif’in pasında Giuliano, Valbuena’ya bıraktı. Fransız yıldız ceza sahası dışından düzgün bir vuruş yaparak skoru ilan etti. 4-1

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xxx, Josef de Souza xx, Dirar xxx (Valbuena dk. 71 xxx), Giuliano xxx, Aatif xxx (Alper dk. 90+1 ?), Soldado xxx (Janssen dk. 72 xx)

Yedekler: Kameni, Erten, İsmail, Fernandao, Mehmet Ekici, Neto, Oğuz Kağan

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Antalyaspor: Boffin x, Celutska x, Djourou x, Diego xx, Sakıb x (Emre Güral dk. 77 x), Hakan Özmert xx, Yekta x (Jevtovic dk. 64 x), Sangare x, Charles x (Harun dk. 85 ?), Maicon xx, Doukara x

Yedekler: Ferhat, Ozan, Chico, Musa

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Aatif (dk. 14), Soldado (dk. 20), Giuliano (dk. 62), Valbuena (dk. 90) (Fenerbahçe), Doukara (dk. 36) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Djourou, Charles (Antalyaspor), Mehmet Topal (Fenerbahçe)

(İHA)