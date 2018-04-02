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F.Bahçe Doğuş oyuncuları taraftarla buluştu

Fenerbahçe Doğuş’un basketbolcuları, taraftarlarla bir araya geldi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 13:45
F.Bahçe Doğuş oyuncuları taraftarla buluştu

Fenerbahçe Doğuş’un basketbolcuları, taraftarlarla bir araya geldi.

Fenerbahçe Doğuş’un basketbolcuları bir bankada taraftarlarla imza gününde bir araya geldi. Sarı-lacivertli takımdan Jason Thompson, Sinan Güler ve Brad Wanamaker’ın katıldığı imza törenine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Taraftara imza verilmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sinan Güler Euroleague’de rakiplerinin haftaya belli olacağını ifade ederek, “Play-off’taki takımlar belli oldu ama daha sıralamalar belli değil. Perşembe günkü maçtan sonra belli olacak. Biz her türlü şekilde bu sezon oynamamız gereken basketbolu en iyi şekilde sahaya yansıttık. Daha iyisini yapabilirdik tabii ki. Bu noktada rakip olarak kimin geldiği çok da önemli bir şey değil. Bizim için önemli olan ev sahibi avantajını iyi kullanmak ve Final-Four biletini olabildiğince çabuk bir şekilde kapmak. Euroleague ile lig ayrı bir maraton gibi gözükse de bizim her türlü takım performansını yukarı çekmek adına, motivasyonumuzu yukarı çekmek adına önemli maçlar oynuyoruz. Ligde de şuanda oynadığımız takımların hepsi düşme hattında olan takımlar. Onlara karşı oynamamız gereken farklı bir ciddiyet var. Çünkü, onlarda bir motivasyonla bize karşı çıkıyorlar. Biz ligi 1’inci bitirmek ve bütün avantajlarımızı lige taşımak, şampiyonluğa kadar gitmek istiyoruz” diye konuştu.

Sinan Güler’in konuşmasının ardından basketbolcular taraftarların formasını imzalayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

(İHA)
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