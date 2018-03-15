Fatih Terim’in Fenerbahçe raporu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında Fenerbahçe ile Süper Lig’de bugüne kadar 18 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 5, sarı-lacivertliler de 8 kez sahadan galip ayrıldı. 5 derbi ise berabere sona erdi.

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde birçok başarıya imza atarken, ezeli rakipleri Fenerbahçe ile de yeşil sahada defalarca karşı karşıya geldi. Terim ile 4. dönemini yaşayan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilerle ligde ilk kez 8 Eylül 1996 yılında mücadele etti. Müsabakayı Fenerbahçe deplasmanda 4-0 kazandı. Bu maçla birlikte Terimli Galatasaray, Süper Lig’de Kanarya ile 18 kez karşılaştı. Bu maçlarda Aslan, 5 kez sahadan galip ayrılırken, 8 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 5 müsabakada ise taraflar yenişemedi.

Galatasaray’ın Ülker Stadyumu’nda 22 Aralık 1999 yılında son olarak ezeli rakibini mağlup ettiği maçta da takımın başında Fatih Terim bulunuyordu. Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray’ın başında ligde en son 12 Mayıs 2013 yılında Fenerbahçe ile karşılaşmış, sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

Galatasaray’ın, Fatih Terim’in teknik direktörlüğünde oynadığı lig derbilerinde aldığı sonuçlar şöyle:

1996-1997 sezonu

Galatasaray: 0 -Fenerbahçe: 4

Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 2

1997-1998 sezonu

Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 1

Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

1998-1999 sezonu

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2

Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 0

1999-2000 sezonu

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

2002-2003 sezonu

Fenerbahçe: 6 - Galatasaray: 0

Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 0

2003-2004 sezonu

Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1

2011-2012 sezonu

Lig Grubu

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2

Süper Final Şampiyonluk Grubu

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

2012-2013 sezonu

Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1

(Oğuzhan Ort/İHA)