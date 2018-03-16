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Fatih Terim: 5 - Aykut Kocaman: 3

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman arasında oynanan 10 maçta Terim’in 5’e 3’lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

16 Mart 2018 Cuma 09:45
Fatih Terim: 5 - Aykut Kocaman: 3

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman arasında oynanan 10 maçta Terim’in 5’e 3’lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’de bu hafta Ülker Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi iki teknik direktörün de rekabetine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bugüne kadar Süper Lig ve Türkiye Süper Kupası’nda toplam 10 kez karşı karşıya geldi. İki teknik adam ilk olarak 27 Eylül 2002 yılında Galatasaray -İstabulspor maçında saha kenarında mücadele etti. Bu maçı Terim’in takımı 2-0 kazandı. Geride kalan 10 maçta Fatih Terim’in Aykut Kocaman’a 5’e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 2 karşılaşmada ise iki deneyimli çalıştırıcı yenişemedi.

Söz konusu maçlarda Terim’in öğrencileri 17 kez rakip fileleri havalandırırken, Aykut Kocaman’ın ekipleri 14 gol attı.

DERBİLERDE TEKNİK ADAMLARIN GALİBİYETLERİ EŞİT

Terim ile Kocaman ligdeki derbilerde 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 kez, sarı-lacivertliler de 2 kez rakibini mağlup etti. İki müsabakada da kazanan taraf çıkmadı. Ligdeki müsabakalarda Galatasaray 12 gol atarken, Fenerbahçe ise 10 kez taraftarına gol sevinci yaşattı.

Fatih Terim ile Aykut Kocaman’ın teknik adam olarak karşılaştığı maçlar şöyle:

12.05.2013 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)

16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)

12.08.2012 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 2 (Türkiye Süper Kupa)

12.05.2012 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig Şampiyonluk Grubu)

22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2 (Süper Lig Şampiyonluk Grubu)

17.03.2012 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2 (Süper Lig)

07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)

06.12.2003 İstanbulspor: 3 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)

15.03.2003 İstanbulspor: 1 - Galatasaray: 2 (Süper Lig)

27.09.2002 Galatasaray: 2 - İstanbulspor: 0 (Süper Lig)

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar/İHA)
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