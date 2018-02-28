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Fatih Tekke’nin acı günü

Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin dedesi Hacı Hafız Ömer Osman Tekke, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 16:21
Fatih Tekke’nin acı günü

Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin dedesi Hacı Hafız Ömer Osman Tekke, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon’un Köprübaşı ilçesi Merkez Camisinde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Trabzon spor camiasından önemli isimler katıldı. Merhum Tekke’nin naaşı kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Hacı Hafız Ömer Osman Tekke, Köprübaşı Belediye Başkanı Ahmet Tekke’nin de babası.

(Gökmen Şahin/İHA)
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