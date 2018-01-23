Evkur Yeni Malatyaspor 3 futbolcu transfer etti

Sarı-kırmızılılar, daha önce anlaşma sağladığı ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan Berk Yıldız, Gökhan Akkan ve Mustafa Eskihellaç ile 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı. Geleceğin takımını kurma hedefiyle, TFF 1. Lig takımı Elazığspor’dan Berk Yıldız, TFF 2. Lig ekibi Mersin İdmanyurdu’ndan Gökhan Akkan ve TFF 3. Lig’de mücadele eden Düzyurtspor’dan da Mustafa Eskihellaç’ı kadrolarına dahil ettiklerini kaydeden Sportif Direktör Ali Ravcı, genç futbolculardan faydalanmayı umduklarını söyledi.

Bu 3 futbolcuyla resmi sözleşme imzaladıklarını belirten Ravcı, “Transfer döneminde kadromuza dahil ettiğimiz Berk, Mustafa ve Gökhan ile 2021 yılına kadar sözleşme imzaladık. Bu futbolcularımızı kadromuza dahil ettiğimiz andan itibaren kiralık olarak almak isteyen bir çok taliplisi oldu. Şu an hocamız bu futbolculardan faydalanmak istiyor. İnşallah ileriye dönük olarak kulübümüze fayda sağlarlar” dedi.

Elazığspor’dan transfer edilen Berk Yıldız, ligin ilk yarısında 16 resmi müsabakada görev aldı. Erol Bulut’un istediği genç oyuncu orta sahada görev yapıyor. Mersin İdmanyurdu’dan kadroya katılan 1998 doğumlu Gökhan Akkan ise savunmada oynuyor ve ligin ilk yarısında takımıyla 16 resmi karşılaşmaya çıktı. 1997 doğumlu olan Mustafa Eskihellaç De Düzyurtspor formasıyla ligin ilk yarısında 19 maçta görev yaptı ve 8 gol kaydetti.