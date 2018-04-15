Evindeki yenilmezliğini 17’e çıkardı

Galatasaray, Medipol Başakşehir galibiyetiyle ligde evindeki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

Galatasaray’ın Süper Lig’de iç sahada oynadığı müsabakalarda bileği bükülmüyor. Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında evinde mücadele ettiği Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini 17 müsabakaya yükseltti. Söz konusu 17 maçta ise Aslan, 16 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda son mağlubiyetini geçtiğimiz sezonun 30. haftasındaki Kasımpaşa maçında 3-1’lik skorla almıştı.

(Oğuzhan Ort/İHA)