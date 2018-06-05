Ev sahibiyle kardeş payı

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A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

05 Haziran 2018 Salı 21:23

A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Yuri Zhirkov’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği top dışarı gitti.

35. dakikada Savunmada Çağlar Söyüncü’nün hatalı pasında Fedor Smolov bekletmeden topu Alan Dzagoev’e aktardı. Dzagoev’un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Aleksandr Samedov meşin yuvarlağı ağalara gönderdi. 1-0

38. dakikada sağ çaprazdan kazandığımız serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Yusuf Yazıcı’nın vuruşunda top farklı şekilde üstten auta çıktı.

43. dakikada Şener Özbayraklı’nın sol kanattan ortasında ceza hası içinde Kenan Karaman’ın kafa vuruşunda top kaleci Igor Akinfeev’de kaldı.

57. dakikada topla birlikte sağ kanattan ceza sahasına giren Cengiz Ünder’in sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

59. dakikada Serkan’ın savunmanın arkasına attığı topla buluşan Yunus Mallı, düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 1-1

Stat: Arena CSKA

Hakemler: Ovidiu Hategan xx, Octavian Sovre xx, Sebastian Gheorghe xx

Rusya: Igor Akinfeev xx, Igor Smolnikov xx (Mario Fernandes dk. 77 x), Ilya Kutepov xx, Sergei Ignashevich xx, Yuri Zhirkov xx, Roman Zobnin xx (Daler Kuzyaev dk. 90 ?), Aleksandr Golovin xx, Yuri Gazinsky xx (Fedor Kudryashov dk. 76 xx), Aleksandr Samedov xx (Anton Miranchuk dk. 87 ?), Alan Dzagoev xx (Aleksey Miranchuk dk. 62 xx), Fedor Smolov xx

Yedekler: Vladimir Gabulov, Andrei Lunev, Andrei Semenov, Vladimir Granat, Aleksandr Erokhin, Denis Cheryshev, Artem Dzyuba

Teknik Direktör: Cherchesov

Türkiye: Serkan Kırıntılı xx, Şener Özbayraklı xx (Mehmet Zeki Çelik dk. 90 ?), Hasan Ali Kaldırım xx, Kaan Ayhan x, Çağlar Söyüncü x, İrfan Can Kahveci xx (Yunus Mallı dk. 46 xx), Mahmut Tekdemir xx (Mehmet Topal dk. 46 xx), Okay Yokuşlu x, Kenan Karaman x (Emre Akbaba dk. 82 ?), Yusuf Yazıcı xx (Oğuzhan Özyakup dk. 46 x), Cengiz Ünder xx (Serdar Gürler dk. 76 x)

Yedekler: Sinan Bolat, Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Ömer Bayram

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Goller: Aleksandr Samedov (dk. 35) (Rusya), Yunus Mallı (dk. 59) (Türkiye)

Sarı kartlar:Alan Dzagoev, Yuri Zhirkov (Rusya), Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım, Emre Akbaba (Türkiye)

(İHA)
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