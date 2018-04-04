Euroleague’de son hafta heyecanı

THY Euroleague’de son hafta maçlarının oynanmasının ardından Play-Off eşleşmeleri belli olacak.

THY Euroleague’de 30. ve son hafta heyecanı yarın ve 6 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında lider CSKA Moskova, Kızılyıldız’ı ağırlayacak, Fenerbahçe Doğuş ise yarın evinde İspanyol Unicaja Malaga ile mücadele edecek. Anadolu Efes ise bir başka İspanyol temsilcisi Saski Baskonia ile yarın deplasmanda oynayacak. Haftanın kapanış maçında ise 6 Nisan Cuma günü Real Madrid-Brose Baskets Bamberg karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta oynanan maçların ardından CSKA Moskova, Fenerbahçe Doğuş, Olympiakos, Real Madrid, Panathinaikos Superfoods, Zalgiris, Khimki Moskova ve Baskonia, Play-Offlara kalmayı garantilemişti. Son hafta oynanacak müsabakaların ardından ise Play-Off eşleşmeleri belli olacak.

THY Euroleague’in 30. haftasının programı şöyle:

Yarın

20.00 CSKA Moskova - Kızılyıldız

20.15 Fenerbahçe Doğuş - Unicaja Malaga

21.45 EA7 Olimpia Milano - Panathinaikos

22.00 FC Barcelona Lassa - BC Khimki Moskova

22.00 Saski Baskonia SAD - Anadolu Efes

6 Nisan Cuma

19.00 Olympiakos - Zalgiris Kaunas

21.30 Valencia Basket - Maccabi FOX Tel Aviv

22.00 Real Madrid - Brose Baskets Bamberg

(Oğuzhan Ort/İHA)