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Euroleague’de 29. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 29. haftasında yarın Fenerbahçe Doğuş deplasmanda Khimki Moskova ile, Anadolu Efes de evinde Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelecek.

28 Mart 2018 Çarşamba 10:12
Euroleague’de 29. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 29. haftasında yarın Fenerbahçe Doğuş deplasmanda Khimki Moskova ile, Anadolu Efes de evinde Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague’de 29. hafta heyecanı yarın ve 30 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Khimki Moskova ile oynayacak. Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu’nda FC Barcelona Lassa ile mücadele edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise Panathinaikos, Valencia Basket’i ağırlayacak.

THY Euroleague’de 29. Haftanın TSİ programını şöyle:

Yarın

18.45 Khimki Moskova - Fenerbahçe Doğuş

20.45 Anadolu Efes - FC Barcelona Lassa

21.00 Brose Baskets Bamberg - EA7 Olimpia Milano

22.00 Saski Baskonia SAD - Maccabi FOX Tel Aviv

30 Mart Cuma

19.00 Unicaja Malaga - Olympiakos

20.00 Kızılyıldız - Real Madrid

20.00 Zalgiris Kaunas - CSKA Moskova

21.15 Panathinaikos - Valencia Basket

(Oğuzhan Ort/İHA)
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