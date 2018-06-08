“Euroleague basketbola zarar veriyor”

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Direktörü Kamil Novak, Euroleague’in uluslararası basketbola zarar verdiği söyledi. Novak ayrıca milli takım mücadelelerinin sporun bütünlüğü için önemli olduğunu vurguladı.

Basketbolda, milli takım müsabakalarının, 16 EuroLeague kulübü tarafından fiili boykotla çok sert bir şekilde zarar gördüğünü belirten FIBA Avrupa Direktörü Kamil Novak, endişelerin geldiği bu son noktada Avrupa Birliği’nin spor konusunda oynaması gereken roledair açıklamalarda bulundu. Kamil Novak açıklamasında, “Geçtiğimiz ay Brüksel’de bir araya gelen Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Konseyi (EYSC) Konseyi’ne katılan Avrupa spor bakanları, milli takımların hayati önemini kabul eden Avrupa spor modelini destekleyen açıklamalarda bulundular. Yerel liglerin rekabet gücünü birkaç büyük spor kulübüne akan para dengesizliğine karşı koruma ihtiyacını vurguladılar. Açıkça söylemek gerekirse, 28 bakanın tümü, AB çapında gerçek ve ortak bir endişe olduğunu ileri sürdü” diye konuştu.

“MİLLİ TAKIM MÜSABAKALARI AİDİYET DUYGUSUNU GÜÇLENDİRİYOR”

Milli takımların önemine değinen Novak, “Milli takım müsabakaları bu süreçte kritik bir rol oynamakta ve her ülkede sporun gelişimi için bir lokomotif görevi görmektedir. Milli takımlar altyapılardan başlayarak spor ile dayanışmayı teşvik eder ve spor yoluyla entegrasyona katkıda bulunurlar. Aynı zamanda Avrupa çapında ve hayatın her kesiminden gençlere ilham vererek, onlara yeni fırsatlar sunar. Bir dereceye kadar, Eurobasket ya da UEFA gibi milli takım müsabakalarını hem Avrupa’daki diğer ulusların keşfini ve hem de kişilerin kendi ülkesine ait olma duygusunu güçlendirmek anlamında Erasmus değişim programına eşdeğer olarak hayal edebiliriz. Yine de, şu anda milli takım müsabakalarının bütünlüğü, eşitliği ve canlılığı tehdit altındadır çünkü bazı seçkin kulüpler özel liglerde yarışmayı seçmekte ve tüm Avrupa spor modellerini tehlikeye atmaktadır. Birkaç elit kulübün elinde tuttuğu gelir diğerlerini kolayca geride bırakabilir. Örneğin, basketbolda, milli takım müsabakaları, 16 Euroleague kulübü tarafından fiili boykotla çok sert bir şekilde zarar görüyor” şeklinde konuştu.

“EUROLEAGUE BASKETBOLA ZARAR VERİYOR”

Euroleague’in uluslararası basketbola zarar verdiğini vurgulayan Novak, “Euroleague Ticari Varlıkları (ECA) tarafından çıkarılan bir takvim çatışması nedeniyle, Eylül 2017’de düzenlenen Basketbol Avrupa Şampiyonası’nda milli takımlarını temsil eden 77 Euroleague oyuncusu arasından sadece 13’ü Kasım 2017’deki FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri maçlarına katılmak üzere kulüpleri tarafından serbest bırakıldı. Bu yüzde 80’lik düşüşün, ECA’nın ikinci müsabakası olan Eurocup maçlarının Kasım 2018’deki Milli Takım pencereleri sırasında oynamasına karar vermesi nedeniyle, yaklaşan eleme maçlarında da devam etmesi bekleniyor.Kulüplerin büyük çoğunluğunun orada mücadele etmek için her sene yeterlilik kazanmasının gerekmediği elit bir lig de, yerel liglerdeki rekabetin seviyesi ve yoğunluğunu etkilemektedir. Bu da Avrupa sporunun ruhuna aykırı bir durumdur” dedi.

(İHA)