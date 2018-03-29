Eurocup’ta finale yükselen Galatasaray İstanbul’a döndü

Eurocup Women yarı final turunda İspanyol rakibi Perfumerias Avenida’yı eleyerek finale kalan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bugün akşam saatlerinde İstanbul’a döndü.
Galatasaray ilk maçta 69-62 yendiği Perfumerias Avenida’ya rövanşta 57-55 mağlup olmuştu. İki maçın sonunda adını finale yazdıran sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında üçüncü kez finale kalmanın sevincini yaşamıştı. Galatasaraylı kafile akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’na iniş yaparak, ardından havalanından ayrıldılar.(Ferhat Yasak /İHA)