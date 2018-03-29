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Eurocup’ta finale yükselen Galatasaray İstanbul’a döndü

Eurocup Women yarı final turunda İspanyol rakibi Perfumerias Avenida’yı eleyerek finale kalan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bugün akşam saatlerinde İstanbul’a döndü.

29 Mart 2018 Perşembe 18:29
Eurocup’ta finale yükselen Galatasaray İstanbul’a döndü

Eurocup Women yarı final turunda İspanyol rakibi Perfumerias Avenida’yı eleyerek finale kalan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bugün akşam saatlerinde İstanbul’a döndü.

Galatasaray ilk maçta 69-62 yendiği Perfumerias Avenida’ya rövanşta 57-55 mağlup olmuştu. İki maçın sonunda adını finale yazdıran sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında üçüncü kez finale kalmanın sevincini yaşamıştı. Galatasaraylı kafile akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’na iniş yaparak, ardından havalanından ayrıldılar.

(Ferhat Yasak /İHA)
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