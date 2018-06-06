Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 30°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
96274
ALTIN
191.330
DOLAR
4.5841
STERLİN
6.1542
EURO
5.3955
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Eskişehirspor’da kongre ertelendi

Eskişehirspor’un olağanüstü kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 13 Haziran Çarşamba gününe ertelendi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 15:52
Eskişehirspor’da kongre ertelendi

Eskişehirspor’un olağanüstü kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 13 Haziran Çarşamba gününe ertelendi.

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan olan kongreye 117 kişi katılırken, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle kongre haftaya ertelendi. Kongrenin ertelenmesinin ardından Eskişehirspor’un mevcut Başkanı Halil Ünal bir açıklama yaptı. Ünal, "Yeterli çoğunluğu sağlayamadık. 120 civarında bir katılım söz konusu. Bizim en az 400 civarı beklentimiz vardı. Ayın 13’ünde aynı yer ve aynı saatte yapmak üzere genel kurulumuz 1 hafta süreyle ertelenmiş durumdadır. Buraya gelen genel kurul üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Gelmeyen genel kurul üyelerine de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kongre üyeliğinin bir vecibesi var. İlgi göstermeyecekler ise keşke böyle bir görevi üstlenmeselerdi. Bu kulüp bu sene şampiyon olmak zorunda. Herkesi kongreye katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tolga Çakmak’tan 7 ton 60 kilogramlık rekor
Tolga Çakmak’tan 7 ton 60 kilogramlık rekor
Dünya Kupası statları uzaydan böyle görüntülendi
Dünya Kupası statları uzaydan böyle görüntülendi
Beşiktaş taraftarı bombardımana başladı!
Beşiktaş taraftarı bombardımana başladı!
Galatasaray yönetiminde görev bölümü yapıldı
Galatasaray yönetiminde görev bölümü yapıldı
Trabzonspor transferde yeni rotasını belirliyor
Trabzonspor transferde yeni rotasını belirliyor
Liste genişledi, Beşiktaş yönetimi sefere çıkıyor!
Liste genişledi, Beşiktaş yönetimi sefere çıkıyor!
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim