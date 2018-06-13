Eskişehirspor’da Halil Ünal yeniden başkan

Eskişehirspor’da gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da tek liste çıkarken, başkanlığa yeniden Halil Ünal seçildi.

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un açılış konuşması Halil Ünal tarafından yapıldı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Gündem maddelerinin okunması sonrasında seçimlerin açık oylama ile yapılmasına karar verildi. Bu sırada Halil Ünal’ın tek liste ile seçime katılması beklenirken, Ünal listesini geri çekti. Özellikle salonda bulunan üyelerden destek bekleyen Ünal, takımın şampiyon olması için yeterli desteğin sağlanmadığını anlattı. Eskişehirspor’a ait borcun en azından 10 milyonunun kapatılması durumunda kalanının kendisi tarafından ödeneceğini aktaran Ünal, seneye de şampiyon olacaklarını kaydetti. Bu sözlere salon sessiz kalırken, Halil Ünal puan silme cezaları bulunan dosyaların kapatılmasını bekledi. Ünal’ın gerekli cevabı alamaması üzerine kongreye ara verildi.

"EVET BAŞARABİLİRİZ"

Geri dönüşte bir açıklama yapan Halil Ünal, gerekli desteğin büyük ölçüde sağlandığını ifade etti. Verilen sözlerin tutulması dahilinde Eskişehirspor’un hedefe ulaşacağını kaydeden Ünal, "Muhalefetin bu sene biteceği, Süper Lig’e çıkacağımızı söyleyebilirim. Ben hepinizden aldığım sözlerle bu yola çıkıyorum. Şunu unutmayalım, bunu iyi kullanmalıyız ve evet başarabiliriz" dedi.

Divana ulaşan Halil Ünal’ın listesi oy birliği ile seçilirken, yeni yönetim mazbatasını Eskişehirspor’un kurucuları arasında yer alan Aydın Begiter’in elinden aldı.

(İHA)