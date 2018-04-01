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Eskişehir Basket Daçka’yı devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig’in 23. haftasında Eskişehir Basket, evinde Darüşşafaka Basketbol’u 89-82’lik skorla mağlup ederek 9 maç aradan sonra galip geldi.

01 Nisan 2018 Pazar 22:03
Eskişehir Basket Daçka’yı devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig’in 23. haftasında Eskişehir Basket, evinde Darüşşafaka Basketbol’u 89-82’lik skorla mağlup ederek 9 maç aradan sonra galip geldi.

Anadolu Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Eskişehir Basket; Buğrahan, Baron, Caner, Duncan, Ayres; konuk ekip Darüşşafaka Basketbol ise, Wilbekin, Okben, Jajuan Johnson, Sant Roos ve Michael Eric ilk 5’i ile başladı.

Karşılaşmaya Josh Duncan’ın serbest atışlarıyla başlayan Eskişehir Basket’e Michael Eric’in sayılarıyla karşılık veren İstanbul ekibi, ribaundlarda üstün olduğu rakibine karşı pota altındaki etkili oyunuyla fazla sayı şansı tanımadı ve yıldız oyuncusu Wilbekin’in üst üste bulduğu sayılarla ilk çeyreği 14-25 önde kapattı. İkinci çeyreğe iki takım da katı savunmayla başladı. İlk beş dakika Darüşşafaka Basketbol’un kontrolünde giderken ilk yarının sonlarına doğru ev sahibi ekip Jeff Ayres’in sayılarıyla farkı bir ara üçe kadar indirse de Darüşşafaka Basketbol, Kartal Özmızrak’ın son saniyede bulduğu üçlük isabetiyle soyunma odasına 40-46 önde gitti. Üçüncü çeyreğe Josh Duncan ve Buğrahan Tuncer’in üst üste bulduğu sayılarla fırtına gibi başlayarak farkı ikiye kadar indiren Eskişehir Basket, çeyreğin bitimine doğru yakaladığı üstünlüğü bırakmadı ve karşılaşmanın son 10 dakikasına 69-62’lik üstünlükle girdi. Karşılaşmanın son çeyreğine dengeli savunmayla başlayarak farkı koruyan ve kaptanı Buğrahan Tuncer’le sonuca giden Eskişehir Basket, sahadan 89-82’lik skorla galibiyetle ayrılarak 9 maçlık mağlubiyet serisine son vermiş oldu.

KÜNYE

Salon: Anadolu Üniversitesi İki Eylül

Hakemler: Duhan Köyiçi xx, Kaan Büyükçil xx, Emin Moğulkoç xx

Eskişehir Basket: Berkay Candan xx 6, Yunus Emre Sonsırma x, Jeffrey Ayres xx 11, James Baron xxx 17, Duncan xx 26, Buğrahan xx 22, Caner Erdeniz xx, Kravtsov xx 2, Doğan Şenli x 5

Darüşşafaka Basketbol: Stanton x 4, Wilbekin xx 15, Kartal x 3, Mustafa xx 9, Cummngs x 7, Okben x 5, Furkan Aldemir xx 4, Roos Olano xxx 15, Johnson xx 9, Eric xx 11

1. Periyot: 14 - 25 (Darüşşafaka Basketbol lehine)

Devre: 40 - 46 (Darüşşafaka Basketbol lehine)

3. Periyot: 69 - 62 (Eskişehir Basket lehine)

(Kadir Arslan - Burak Tekin - Oğuzhan Demir/İHA)
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