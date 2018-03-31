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"Eski heyecanımızı özledik"

Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa aday olan Ali Koç, "Eski heyecanımızı, kenetlenmemizi ve ihtişamı özledik" dedi.

31 Mart 2018 Cumartesi 08:40
"Eski heyecanımızı özledik"

Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa aday olan Ali Koç, "Eski heyecanımızı, kenetlenmemizi ve ihtişamı özledik" dedi.

Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa aday olacağını açıklayan Ali Koç, İzmir’de bir otelde Fenerbahçe kongre üyeleri ile bir araya geldi. Alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan Koç, kente gelirken büyük bir beklenti içinde olduklarını, fakat bu kadar kalabalık olacağını tahmin edemediklerini ifade etti. Konuşmasına Ocak ayından bu yana yüz binlerce Fenerbahçeli ile bir araya geldiklerini vurgulayarak başlayan Koç, "Bunlardan da kendimize yol haritası çıkardık. Şunu anladık ki bizler hayatlarımızı Fenerbahçe’nin maç takvimine göre planlamayı özledik. Şampiyon takımlarımızı Bağdat Caddesi’nde karşılamayı özledik. Futbol takımımızın Avrupa’da bilinmesini özledik. Eski heyecanımızı kenetlenmemizi ve ihtişamı özledik." dedi. Aziz Yıldırım’ın görev süresi boyunca elde ettiği başarılar için teşekkür eden Koç, 3 Temmuz sürecinde Yıldırım önderliğinde verilen mücadelenin Fenerbahçe tarihine altın harflerle yazıldığını kaydetti.

Öte yandan, 1969 yılında bir gazetenin ’’Türkiye’nin yüzde 60’ı Fenerbahçeli’’ şeklinde bir haber olduğunu belirten Koç, son 4 yılda futbolda gelinen noktanın kimseyi mutlu etmediğini ifade etti. Taraftarla olan sıcak bağın erozyona uğradığını dile getiren Koç, "Yeni nesilleri Fenerbahçeli yetiştirme konusunda başarısız olduğumuzu görüyoruz. Fenerbahçe ne durumda olursa olsun gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz vardır." şeklinde konuştu.

"PROJEM FENERBAHÇE’Yİ TEKRAR SİLAHLANDIRMAK"

Bugüne kadar iftira söyleminde bulunmadıklarını bundan sonra da bulunmayacaklarını vurgulayan Koç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Her şeyden önce hepimiz Fenerbahçeliyiz ve aynı gemideyiz. Seçilirsek şeffaf, hesap veren, ayakları yere sağlam basan, her anlamda özgür, ulusal ve global alanda yükselen, 1907’den bu yana taşıdığı ilke ve değerleri gelecek nesillere taşıyan bir Fenerbahçe için çalışacağız. Bunları hep beraber gerçekleştireceğiz. Biz de bu anlamda maddi manevi ne gerekiyorsa yapacağız. Bana soruyorlar ’Ne projen var?’, ben de diyorum ki tek projem Fenerbahçeyi tekrar şahlandırmak."

Göreve geldiği takdirde birinci önceliğin sermayeyi artırmak olacağına dikkat çeken Koç, seçimde kongre üyelerinden destek istedi. Hayalinin Fenerbahçe’ye her sene 10 bin yeni üye kazandırmak olduğunu ifade eden Koç, bunun hem mali hem de bağımsızlık açısından önemli olduğunu vurguladı. Futbolda her sene bambaşka ihtiyaçlara göre transfer yapıldığını anlatan Koç, "Plansız programsız bir şekilde transferin son gününde alelacele, piyasa değerinin ve emsallerinin çok üzerinde transferler yapan, kariyerinin son kontratına gelmiş yıldız oyuncuları kadroya katmaya çalışan anlayışı artık bir an önce değiştirmek zorundayız. Finansal tablolarımızın da gösterdiği gibi bu sürdürülebilir bir durum değildir" diye konuştu.

Bunun için özel bir ekip oluşturulduğuna dikkati çeken Koç, "İngiltere ve İspanya’da yaptığımız toplantılarda gördüğümüz modellerden hangisinin Fenerbahçe’mize daha uygun olduğunu, hangi altyapı modelinin meyvesini en kısa sürede alabileceğimizi araştırdık. Bırakın Ajax gibi modelleri konuşmayı burnumuzun dibinde olan Altınordu’ya bakalım." ifadelerini kullandı. Öte yandan, hakkında çıkan eleştirilere de cevap veren Koç, "Başkanlığı boyunca asılsız haberlerden muzdarip olan Aziz Yıldırım’ın ’Başkan olursam bütün takımı satacağım’ ifadesinin benim ağzımdan çıkmayacağını bilmesi lazım" dedi.

Bugüne kadar Aziz Yıldırım’a karşı saygısızlık yapmadığını anlatan Koç, bundan sonra da yapmayacağını dile getirdi. Aday olmak için mevcut başkandan onay almak gerekmediğine belirten Koç, "Şartları uyan her kongre üyesi adaylığını açıklayabilir. Adaylığını açıklayanları suçlarsan demokrasiden uzaklaşırsın. Aziz Yıldırım’da bugün adaylığının açıkladı. Hayırlı uğurlu olsun rekabet iyi bir şeydir" şeklide konuştu.

(Halil İbrahim Karabıyık - Tolga Tahçı/İHA)
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