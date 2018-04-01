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Es Es Balıkesir’e boyun eğdi

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Balıkesirspor Baltok’a 3-1 mağlup oldu.

01 Nisan 2018 Pazar 20:51
Es Es Balıkesir’e boyun eğdi

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Balıkesirspor Baltok’a 3-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Semih Şentürk’ün rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta kaleci Vukovic gole izin vermedi.

34. dakikada Semih’in ara pasında topla buluşan Mezenga’nın şutunda top kaleciye çarparak kornere çıktı.

41. dakikada orta saha mücadelesinde rakibinin baldırına basan Semih Şentürk, hakem Erkan Özdamar tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

45. dakikada ceza sahasında topla buluşan Otoo, uygun durumda meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-1

61. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Hasan Ayaroğlu’nun pasında Kaan Kanak, topuk vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1

68. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Burak Çalık’ın şutu Kayacan Erdoğan’dan döndü. Dönen topu Sedat filelere gönderdi. 1-2

73. dakikada kaleci Kayacan’ı çalımlayan Uğur Aygören’in ortasında Eskişehirsporlu oyunculardan seken topu Burak filelere gönderdi. 1-3

81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Akaminko’nun şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

KÜNYE

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Ata Yıldırım xx, Burak Cansız xx

Eskişehirspor: Kayacan x, Dorukhan xx, Akaminko xx, Semih Güler xx (Hasan dk. 54 x), Kaan xxx (Fıratcan dk. 78 x), Aykut x, Hürriyet xx, Hasan Hüseyin xx, Ofoedu xxx (Bilal Aziz dk. 61 x), Bruno xx, Semih Şentürk x

Yedekler: Gökhan, Furgan, İbrahim Halil, Ekrem, Mehmet, Andaç

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Oğuzhan xx, Nizamettin xxx, Furkan xx, Sedat xxx (Foxi dk. 73 x), Oğuz xx, Uğur xxx, Otoo xxx (Mehmet dk. 78 x), Burak xxx, Bülent xx (Doğa dk. 89 ?), Cumali xx

Yedekler: Atilla, Cüneyt, Muhammed Ali, Abdulkadir, Okan

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Kaan Kanak (dk. 61) (Eskişehirspor), Otoo (dk. 45), Sedat Şahintürk (dk. 68), Burak Çalık (dk. 73) (Balıkesirspor Baltok)

Kırmızı kart: Semih Şentürk (dk. 41) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Cumali Bişi, Oğuz, Mehmet (Balıkesirspor Baltok) Kaan Kanak, Fıratcan, Hasan Hüseyin, Hürriyet (Eskişehirspor)

(Umut Akıncıoğlu - Mustafa Kaplan/İHA)
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