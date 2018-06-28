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Errick McCollum ile yolları ayrıldı

Anadolu Efes, Amerikalı basketbolcu Errick McCollum ile yollarını ayırdığını açıkladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:55
Errick McCollum ile yolları ayrıldı

Anadolu Efes, Amerikalı basketbolcu Errick McCollum ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Anadolu Efes, kadrosuna kattığı yeni isimleri açıklamaya devam ederken, elinde bulunan ve gelecek sezonda yola devam etmeyeceği oyuncularla da vedalaşıyor. Lacivert-beyazlılarda geçen sezon başında transfer edilen Amerikalı basketbolcu Errick McCollum ile de yollar ayrıldı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Errick McCollum’a bugüne kadar takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.

Efes, McCollum ile geçtiğimiz sezon 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yıldız basketbolcu, Efes formasıyla THY Euroleague’de 14.5 sayı, 2.4 ribaund, 2.3 asist ortalamaları ile mücadele etti.

(İHA)
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